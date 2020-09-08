KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR

Başhekim Güzelçiçek, AA muhabirine, yaklaşık bir ay önce şiddetli baş ağrısı ve halsizlik şikayeti sonrası Kovid-19 testi yaptırdığını söyledi.
Testin pozitif çıktığını ve zorlu sürecin başladığını ifade eden Güzelçiçek, şöyle konuştu:
"Kovid-19, ülkemizde ve şehrimizde arttığı bu süreçte maalesef ben de salgına kapıldım. Hastanedeki bir hastayla temasım sonucu salgın bana bulaştı. İlk önce şiddetli bir baş ağrısı, halsizlik ve ağırlar başladı. Bu öyle bir baş ağrısı ki şu ana kadar tanımadığım, bilmediğim, hissetmediğim bir baş ağrısı. Başımı mengenenin arasında sıkıştırmışlar gibi acı çekiyordum. Korkunç halsizlik vardı ve kollarımı dahi kaldıramıyordum. Geceleri ise tarif edilemez kabuslar yaşıyordum. Birkaç gün uyuyamadım. Ağrı ve sızılarım nedeniyle geceleri tarif edemediğim kabuslarım oldu."
- "Bedenim evde, ruhum hastanedeydi"
Güzelçiçek, karantina sürecini evde geçirdiğini belirterek, çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirdi.
"Hastalığın biyolojik etkisiyle birlikte psikolojik etkisi de çok ağır geçiyor." diyen Güzelçiçek, şöyle devam etti:
"Bu süreçte bu hastalığın psikolojik etkisi çok fazla. İnsanın sevdiklerinden ve yakınlarından, çalıştığı arkadaşlarından, iş ortamından ayrı kalması ayrı bir zorluk ve sıkıntı yaşatmakta. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Özellikle bu süreçte çalışma arkadaşlarımın da yanında olamamanın acısını da çektim. Deyim yerindeyse bedenim evde karantinadaydı fakat ruhum hastanede çalışma arkadaşlarımla beraberdi. Çünkü bu süreçte sağlık ordusunu yalnız bırakmak uygun olmazdı."
- "Psikolojik destek veriyoruz"
Son günlerde salgın hızının artığına dikkati çeken Başhekim Güzelçiçek, şunları kaydetti:
"Sağlık çalışanlarımız yani sağlık ordumuz mart ayından bu yana çok yoğun şekilde çaba harcıyor. Hepimiz gerçekten bu süreçte çok yorulduk. Bu süreçte haftanın 2 günü kendi sağlık çalışanlarımıza ve Kovid-19 testleri pozitif olan hastalarımıza psikolojik destek veriyoruz. Tedbirlere uyarsak buradaki vaka sayısı azalır. Bizler çok aktif ve dinamik bir şekilde devam ederiz. Vatandaşlarımız da tedbirlere uyma konusunda azami çaba harcasınlar."
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