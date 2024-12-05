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        Haberler Bilgi Ekonomi Basılı harç pulu dönemi ne zaman bitiyor, dijital harç pulu ne zaman başlayacak, nereden alınır, eski harç pulları ne olacak?

        Basılı harç pulu dönemi bitiyor! Dijital harç pulu nereden alınacak?

        Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında getirilen yeni düzenlemeye göre, yeni yılda basılı harç pulu kalmayacak. Bunun yerine yolcular dijital ortamda harç pulu alacak. Peki, düzenleme ne zaman başlayacak ve önceden alınan basılı harç pulları ne olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:09
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        • 1

          Yurt dışına çıkışta alınan basılı harç pulu uygulaması sona eriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kağıt tasarrufları tedbirleri ve yeşil dönüşüm kapsamında alınan bu karar doğrultusunda yeni yılda harç pulları dijital ortamda alınacak. Peki, önceden alınan harç pulları ne olacak? İşte, detaylar...

        • 2

          YURT DIŞI BASILI HARÇ UYGULAMASI SONA ERİYOR

          Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) hazırladığı taslakla birlikte yurt dışı çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor.

        • 3

          YENİ YILDA HARÇ PULU NASIL ALINACAK?

          Yeni uygulamayla birlikte yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak.

        • 4

          DAHA ÖNCE ALINAN HARÇ PULLARI NE OLACAK?

          2024 yılının sonu itibarıyla geçerli olan 500 Türk lirası üzerinden alınmış yurt dışına çıkış harç pulları 10 Ocak'a kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, genellikle havalimanlarında ve limanlarda harcın ödenmesi sonrası verilen "harç pulu" tarih olacak.

        • 5

          HAVALİMANINA BİLGİLENDİRME AFİŞLERİ ASILDI

          İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı haç pulu satış noktalarına bilgilendirme afişleri asıldı. Bilgilendirme afişlerinde "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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