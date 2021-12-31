Sokakta gezen pitbull bakım merkezine götürüldü

DHA

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde başıboş dolaşan pitbull cinsi köpek, önce araçlara ardından bazı vatandaşlara doğru koştu. Tedirgin olan mahalleli, dükkanlara sığındı. Bacak ve yüz bölgesinde yaralar oluşan köpek için mahalleli, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla köpeği yakaladı. Ekipler, tasma taktıkları köpeği, hayvan ambulansı ile hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü.

SİVAS'TA DA SOKAĞA TERK EDİLEN PİTBULL BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi, 55. Sokak'ta devriye gezerken başıboş dolaşan pitbull cinsi köpeği fark etti.

Sahibi tarafından sokağa bırakıldığı tahmin edilen köpeğin aç ve susuz olduğunu tespit eden ekipler, hayvana mama ve su verdi. Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile barınağa götürüldü.