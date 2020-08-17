Koronavirüs (Kovit-19) testi pozitif çıkan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran evinde karantinaya alındı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde uzun yıllardır başhekimlik yapan Dr. Duran’ın geçen cuma günü yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkınca evinde karantinaya alındı. 14 gün boyunca evinde karantinada olacağı belirtilen Dr. Duran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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