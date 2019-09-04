Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin önünde yaşandı. Aynı zamanda Trabzonspor'un eski Asbaşkanı olan hastane başhekimi Ahmet Çubukçu'nun park halindeki aracı kurşunlandı. Olayın ardından bekleyen saldırgan Fatih İ. polis tarafından gözaltına alındı. Fatih İ.'nin daha önce Trabzonspor'da malzemeci olarak çalıştığı ve Çubukçu döneminde işten çıkarıldığı öne sürüldü.

"BEN POLİSİM' DEDİ"

Görgü tanığı İsmail Köse "Tüfekle geldi 4 el ateş açtı. Kaldırımın kenarına oturdu. 'Ben polisim' dedi. Yanına gelen hastanenin güvenlik görevlilerine silahı teslim etti. Daha sonra gelen polis tarafından gözaltına alındı. Benim arabam da ateş açtığı arabanın yanındaydı, şans eseri hasar görmedi" diye konuştu.