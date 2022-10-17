Başbağlar katliamı davası başladı

AA

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Başbağlar Köyü Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, katliamın tanıkları ve mağdurlar ile avukatları hazır bulundu. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan sanık S.T, İstanbul Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

AA'da yer alan habere göre, adliye çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada, mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından iddianameyi okuyup sanıktan "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan dava açıldığını hatırlatarak savunmasını istedi.

Sanık S.T. ise suçlamaları kabul etmediğini ve Başbağlar'daki saldırıya katılmadığını belirtti.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ferhat Bulut'un izlediği duruşma, mağdurların beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

İDDİANAMEDEN

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesiyle ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve katliamda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 4 Ağustos 2022'de dava açıldı.

Başbağlar köyünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda kullanılan silahların kriminal incelemesiyle ilgili bilgiler ve tanık ifadelerinin yer verildiği iddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 20 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 1 sanık ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BAŞBAĞLAR KATLİAMI

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyüne gelen terör örgütü mensupları, 5 Temmuz 1993'te camide akşam namazını kılıp çıkan 28 erkeği köy meydanında kurşuna dizmiş, zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek 33 vatandaşı şehit etmişti.