Başarısızlığın kitabını yazan en ilginç 'tasarımlar'
Her tasarım biraz ilham, biraz sanat ve biraz yaratıcılıkla ilgilidir. Ancak bazen öyle şeylerle karşılaşabiliyoruz ki "Bunda hangisi var?" diye sormak zorunda kalıyoruz.
- 1
"Neden otel odaları eşimi izlememi sağlamakta ısrar ediyor? Odayı bir arkadaşımla ya da ebeveynimle paylaşmadığım için mutluyum…"
- 2
"Mutfak tasarlayan ve monte eden bir bölümü olan bir şirkette çalışıyorum, burası bizim dinlenme odamız."
- 3
"Tuvaletin hemen arkasındaki alçak pencere."
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- 4
"Büyükbabamın halı kaplı banyosu."
- 5
"Duş almak isteyen var mı?"
- 6
"Artık otobüs beklemek yok."
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- 7
"Çamura batmış görüntü."
- 8
"Lekeli gibi görünen bu şortlar."
- 9
"Bu yeni kapüşonluyu aldım ve herkes bana neden ıslandığımı sordu, ben de onlara bunun kapüşonlunun tasarımı olduğunu söylemek zorunda kaldım."
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- 10
"Amazon bana o kadar büyük bir kutu içinde oje gönderdi ki, evde olmadığımda onu almak için postaneye gitmek zorunda kaldım."
- 11
"Şimdiye kadarki en kötü kaydırak tasarımı."
- 12
"Evsizleri caydırmak için tasarlandı. Kelimenin tam anlamıyla herkes için rahatsız edici."
Kaynak: Reddit
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