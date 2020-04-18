Başarılı nakil cerrahı Kovid-19 ile mücadelenin olmazsa olmazlarını kukla "Pala" ile anlatıyor

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Yaptığı sayısız başarılı organ nakli sayesinde birçok hastanın yaşamına dokunan Transplantasyon Cerrahı Doç. Dr. Melih Kara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin en önemli silahları olan sosyal mesafe ile hijyen kurallarını "Pala" ismini verdiği kendi yapımı kuklasıyla çektiği eğlenceli videolarla anlatıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Transplantasyon Sorumlusu olarak mesleki yaşamına devam eden Doç. Dr. Kara, yoğun çalışma hayatından arta kalan zamanında yaşamını hobileri ile zenginleştiriyor.

İşinde gösterdiği başarılarının yanı sıra çevresinde eğlenceli kişiliğiyle de tanınan Kara, yaklaşık 3 yıl önce hastanenin organ nakli ünitesinde tedavi gören pediatrik yaş grubundan hastalarla iletişim kurmak amacıyla kukla yapmaya başladı.

"Pala" ismini verdiği kuklasıyla nakil ünitesinde tedavi gören minik yüreklerin de gönlünü fetheden Doç. Dr. Kara, kukla Pala ile çektiği eğlenceli ve eğitici videoları da sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Son dönemde Türkiye'nin Kovid-19'a karşı verdiği savaşta da ön saflarda yerini alan Kara, hastaneden arta kalan o kısıtlı zamanda mücadeleye farklı bir bakış açısıyla dikkati çekmek için kolları sıvadı.

Doç. Dr. Kara, kukla Pala ile çocuklarının birlikte rol aldığı videolarda Kovid-19 ile mücadelenin en önemli iki unsuru olan sosyal mesafe ile hijyen kurallarına dikkati çekiyor.

Çektiği videoları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan Kara, bu sayede Kovid-19 ile mücadelede çok basit ama hayati öneme sahip altın kuralların birçok insan tarafından eğlenceli bir yolla öğrenmesine katkı sağlıyor.

- "Çocuk ve gençlere sürecin ciddiyetini bu yöntemle anlatmak istedim"

Doç. Dr. Kara, Kovid-19'un çok tehlikeli bir salgın olduğunu, şu an için standart bir tedavisinin bulunmadığını, toplumda da çok çabuk yayılabildiği için izolasyon ile temel hijyen kurallarının son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklarımın da okullarına ara verilmesi nedeniyle kuklaları bu amaçla kullanmaya karar verdik. Bu arada da eğlenirken öğretebilmek istedik. İnsanlar Kovid ile yatıp Kovid ile kalkıyor. Bu süreci biraz daha olumlu ve aktif bir şekilde sorumluluk ve bilinci artırmak anlamında kullanmaya karar verdim. En iyi dönüş kendi çocuklarımdan oldu. Bu işe adapte oldular. Benden daha fazla dikkat etmeye başladılar. "

Çocuk ve gençlerin bu süreçte daha sorumlu davranması gerektiğini dile getiren Kara, bu yaş grubuna sürecin ciddiyetini bu yöntemle anlatmak istediklerini söyledi.

- "Amaç, bilinçlenmeyenleri tekrar tekrar uyarmak"

Doç. Dr. Melih Kara, bu salgının her yaş grubunu etkilediğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki bir yıl içerisinde bunun herhangi bir aşısı, tedavisi olmayacak ve bu salgın ciddi bir salgın herkesi etkiliyor. Özellikle 65 yaşın üstünde daha riskli, hayati tehlikesi var. Ama bu demek değil ki diğer yaş gruplarında daha az riskli. Tedavisi olmadığı için toplumun bunu ciddiye alması gerekiyor. Önemli olan salgının ilerlemesini durdurabilmek ve hayati riskler doğuracak yaş gruplarına bulaşmasını engelleyebilmek. Bunun için bu işi ciddiye almak lazım. İnsanlara ciddiyetini öğretmek lazım. Her gün uyarmak gerekiyor. Bulaşmayı ve bulaştırıcılığı engelleyecek en iyi tedavi evde kalmak. Temelde en basit tedavisi elimizi düzgün şekilde yıkamak, sosyal izolasyonu sağlamak, en önemli korunma yöntemi. Korunursan önce kendini sonra sevdiklerini korursun. Amaç evde kalmak. Bu, yayılma hızını azalttığımız güne kadar sürecek. İnşallah da azalacak. Amaç yayılma hızını kontrol edebilecek seviyeye getirmek. Bu anlamda insanların yardım etmesi, bilinçlenmesi gerekiyor. Bilinçlenmeyenleri tekrar tekrar uyarmak gerekiyor."

- "Derdimiz çocukların gülerken, eğlenirken dikkatini bu konuya çekmek"

Bu bilinçlenmeye katkı sağlamak amacıyla video çekmeye devam edeceğini ifade eden Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Derdimiz çocukların gülerken, eğlenirken dikkatini bu konuya çekmek. Ne zaman sosyal izolasyonu ciddiye alırız sokağa çıkmayız, ne zaman birbirimize saygımızı artırırız, önce kendimizi ve dolayısıyla çevremizi koruruz o zamana kadar video çekmeye devam edeceğiz. Bu süreç sabırla dikkat, özen gerektiriyor. Sosyal izolasyonu sağladıktan sonra, el hijyenine dikkat edip, Bakanlığımızın, devletimizin bize söylediklerini ciddiye alıp uygulamaya başladıktan sonra inanın çok kısa sürede bu iş kontrol altına alınacak. Şu anki sıkıntılı süreci hep beraber aşacağız."