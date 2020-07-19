Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Kayserispor’u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, sahadan zaferle ayrılması durumunda, 2019-2020 sezonunun şampiyonu olacak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan mücadele öncesi Başakşehir Belediyesi, Fatih Terim Stadyumu’nda bulunan açık otoparka dev ekran kurdu. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak sandalyeler alana yerleştirilirken, turuncu-lacivertli taraftalar, ateşleri ölçülerek alana alındı.

Mücadelenin başlamasına yaklaşık 1 saat kale meşalelerle alana gelen taraftalar, takımlarının şampiyonluk maçını hep beraber izleyecek.

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