Süper Lig’in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek başarılı performansını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler bu maçla birlikte yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, ligde en son 19. haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler daha sonra oynadığı 8 müsabakada 6 kez galip gelirken, 2 kez de berabere kaldı.

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