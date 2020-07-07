Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Denizlispor'u 2-0 mağlup eden Başakşehir, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. En son yenilgisini 19. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde alan turuncu-lacivertliler sonrasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

31. hafta sonunda puanını 66'ya yükselten Başakşehir ayrıca şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi Trabzonspor'la arasındaki puan farkını da 1 maç fazlasıyla 5'e çıkardı.