Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 5-1 yenerek bu sezon ilk kez üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Geçen hafta Trabzonspor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor'u da mağlup ederek bu haftayı da 3 puanla kapatmayı bildi.

İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, bu sezon ikinci yenilgisini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, gelecek hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

İÇ SAHADA İLK GOLLER

Bu sezon sahasında oynadığı ilk iki maçta gol sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir, iç sahadaki ilk gollerini Antalyaspor karşısında attı.

Evinde oynadığı Galatasaray maçını 2-0 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Göztepe ile de golsüz berabere kalmıştı.

Ligde oynadığı ilk 5 maçta yalnızca 2 gol atabilen İstanbul ekibi, Antalyaspor karşısında 45 dakikada 4 kez fileleri havalandırdı. 90 dakika sonunda ise 5 gole ulaştı.

VISCA 3 GOLE ULAŞTI

Medipol Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, Antalyaspor maçında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

Visca'nın attığı ilk golden sonra turuncu-lacivertli tüm futbolcular, hafta içinde ameliyat olan Junior Caiçara'nın formasını açtı ve golü Brezilyalı futbolcuya hediye ettiler.

İrfan Can Kahveci de bu mücadelede attığı golle bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Fransız futbolcu Enzo Crivelli de bu sezon ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderdi.

GIULIANO İLK GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Giuliano, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Antalyaspor'a attı.

Karşılaşmanın 71. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil olan Giuliano, 83. dakikada fileleri havalandırmayı başardı.