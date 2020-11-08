Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yenerek ligde üst üste 4 galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+4. dakikada Mehmet Topal attı.
İstanbul ekibi bu galibiyetle puanını 13'ye yükselterek 4. sıraya yükseldi. Bu sezon beşinci yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 5 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, milli maç arası sonrası Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
CHADLI MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Ev sahibi ekibin yeni transferlerinden Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçta takımının attığı iki golün de pasını veren isim oldu.
Mücadelenin 79. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna giren Chadli, 80. dakikada Gulbrandsen'in attığı golde sol kanattan ortayı yapan isimdi.
Belçikalı oyuncu, 90+4. dakikada da Mehmet Topal'ın attığı kafa golünün ortasını da yaptı.
MEHMET TOPAL, İLK GOLÜNÜ ATTI
Medipol Başakşehir'in deneyimli isimlerinden Mehmet Topal, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Gençlerbirliği'ne attı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Medipol Başakşehir'e transfer olan Mehmet Topal, 90+4. dakikada attığı golle hem takımı adına ilk kez skor üretti hem de 3 puanı getiren isim oldu.
Mehmet Topal, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe forması ile 28 Ocak 2019'da Yeni Malatyaspor'a atmıştı.
GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'ni yenerek bu sezon ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.
Sezonun ilk 3 maçını kaybeden ve dördüncü haftada Göztepe beraberliği ile ilk puanını alan turuncu-lacivertli ekip, sonrasında ise çıkışa geçti.
Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde eden turuncu-lacivertliler, Antalyaspor'u 5-1, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikten sonra bugün de Gençlerbirliği'ni 2-1'le geçti.
SEFA YILMAZ, İLK KEZ
Geçtiğimiz sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Sefa Yılmaz, Başkent kulübündeki ilk golünü Medipol Başakşehir karşısında attı.
Takımını mücadelenin 28. saniyesinde attığı golle öne geçiren Sefa, kırmızı-siyahlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!