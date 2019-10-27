27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak.
Son haftalarda oyun olarak yükselen bir grafik ortaya koyan ve üst sıralarla arasındaki puan farkını da eriten turuncu-lacivertliler, Karadeniz ekibi karşısında da galip gelerek bu başarısını sürdürmek istiyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan son maçlara baktığımızda ise İstanbul temsilcisinin üstünlüğü göze çarpıyor.
SON 10 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI
Okan Buruk’un takımı, Ünal Karaman’ın öğrencilerine karşı oynadığı son 10 karşılaşmanın 5’inden galip ayrıldı. 4 müsabaka berabere sonuçlanırken, Trabzonspor’un son galibiyeti de 2014-2015 sezonunun 20. haftasında 3-2’lik sonuçla gelmişti.
Turuncu-lacivertliler, bu mücadelelerde rakip ağlara 15 gol bırakırken, kalesinde ise 9 gol gördü.
Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor: 2 - Başakşehir: 4 (2018-2019)
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0 (2018-2019)
Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 1 (2017-2018)
Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (2017-2018)
Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (2016-2017)
Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 (2016-2017)
Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1 (2015-2016)
Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 (2015-2016)
Trabzonspor: 3 - Başakşehir: 2 (2014-2015)
Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 1 (2014-2015)
EVİNDE DE ÜSTÜN
Medipol Başakşehir, ayrıca bordo-mavililere karşı evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu müsabakaların 4’ünü kazanan turuncu-lacivertliler, 2 defa ise berabere kaldı. İstanbul ekibi, bu maçlarda 9 gol atıp, ağlarında 4 gole engel olamazken, Trabzonspor’a da sahasında son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0’lık skorla kaybetmişti.
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