Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Başakşehir deplasmanına konuk oluyor. Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer almak isteyen iki takımda sezonu üçüncü bitirmeyi hedefliyor. Futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, "Başakşehir- Trabzonspor" maçının detayları...
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Başakşehir ve Trabzonspor ligde üçüncülük mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Bu sezona istediği gibi başlangıç yapamayan Çağdaş Atan’ın öğrencileri, son haftalarda yakaladığı çıkışla birlikte 4. sıraya kadar yükseldi. Sonradan vites artıran bordo-mavililer ise üçüncülüğün en önemli adayı oldu. Peki, Başakşehir- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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BAŞAKŞEHİR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir- Trabzonspor maçı 18 Mayıs Cumartesi (bugün) 19.00'da başlayacak.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 1'den yayınlanacak.
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BAŞAKŞEHİR SON DURUM
RAMS Başakşehir, ligin geride kalan 36 haftasında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 58 puanla 4. sırada bulunuyor. Son 5 maçını kazanan turuncu-lacivertliler, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak rakibiyle puanını eşitlemek ve üçüncülük şansını son haftaya taşımak istiyor.
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TRABZONSPOR SON DURUM
Trabzonspor ise ligin 36 maçlık bölümünde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 61 puan elde etti. Son 4 maçının üçünü kazanan bordo- mavililer, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak son hafta öncesi üçünc sıradaki yerini garantilemeyi hedefliyor.