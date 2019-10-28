Başakşehir Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Son 6 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, geride kalan 8 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 14 puan toplarken, konuk Trabzonspor'un ise 15 puanı bulunuyor. İşte Başakşehir Trabzonspor maçına dair detaylar...

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 FUTBOLCU EKSİK

Kafilede, sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Caleb Ekuban yer almadı.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK VAR

Turuncu-lacivertli ekipte, omzundaki sakatlığı süren Danijel Aleksic bu mücadelede de forma giyemeyecek.

SON 10 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Okan Buruk’un takımı, Ünal Karaman’ın öğrencilerine karşı oynadığı son 10 karşılaşmanın 5’inden galip ayrıldı. 4 müsabaka berabere sonuçlanırken, Trabzonspor’un son galibiyeti de 2014-2015 sezonunun 20. haftasında 3-2’lik sonuçla gelmişti.

Turuncu-lacivertliler, bu mücadelelerde rakip ağlara 15 gol bırakırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE ÜSTÜN

Medipol Başakşehir, ayrıca bordo-mavililere karşı evinde oynadığı son 6 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu müsabakaların 4’ünü kazanan turuncu-lacivertliler, 2 defa ise berabere kaldı. İstanbul ekibi, bu maçlarda 9 gol atıp, ağlarında 4 gole engel olamazken, Trabzonspor’a da sahasında son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0’lık skorla kaybetmişti.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇLARI

Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki son 10 maç ve alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor: 2 - Başakşehir: 4 (2018-2019)

Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 0 (2018-2019)

Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 1 (2017-2018)

Başakşehir: 2 - Trabzonspor: 2 (2017-2018)

Trabzonspor: 0 - Başakşehir: 0 (2016-2017)

Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 (2016-2017)

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1 (2015-2016)

Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 0 (2015-2016)

Trabzonspor: 3 - Başakşehir: 2 (2014-2015)

Başakşehir: 1 - Trabzonspor: 1 (2014-2015)