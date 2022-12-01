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Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi hangi gün? TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri

Başakşehir TOKİ çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ Avrupa Yakası kura tarihleri

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında il il kura çekimleri devam ediyor. TOKİ Başakşehir kura çekimi tarihi, İstanbul Avrupa Yakası başvurusunu yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tuzla çekilişinin 30 Kasım günü gerçekleştirilmesinin ardından gözler İstanbul Başakşehir TOKİ kura çekilişi tarihine çevrildi. İşte, 2022 TOKİ Başakşehir kura çekimi tarihi detayları...

Giriş: 01.12.2022 - 08:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • TOKİ kura çekilişleri il il olarak devam ediyor. İstanbul'da 1 milyon 519 bin 300 kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 6 ilçede kura çekimi yapılacak. Tuzla çekilişi 30 Kasım günü yapılırken Avrupa Yakası'nda ev sahibi olmak isteyenler de "TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Başakşehir kura çekimi tarihi hakkında merak edilenler...

  • TOKİ İSTANBUL TUZLA KURA ÇEKİMİ YAPILDI!

    TOKİ resmi internet sitesinden yapılan duyuru sonrasında, İstanbul'da gerçekleştirilecek kura çekimi için tarih belli oldu. TOKİ'den yapılan açıklama şu şekilde;

    "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir."

    İstanbul Tuzla'da yapılacak olan kura çekimi 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirildi.

  • TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında İstanbul kura çekilişinin ilk ayağı, 30 Kasım Çarşamba günü Tuzla'da gerçekleştirildi.

    TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekimi tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

    TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

  • KURA TARİHLERİ HAFTALIK OLARAK AÇIKLANACAK!

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı devam ediyor.  Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilen 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekildi.

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