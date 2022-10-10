Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor’a 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini alan Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, “Kazanmak istediğimiz ve bu yönde planlama yaptığımız bir maçtı. Ama son 2 haftadır oyunun, sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi. Bugün bize hem mesafe hem de alan veren bir rakibe karşı pozisyon üretebilirdik. Son 2 haftadaki gibi hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Rakip çok gelmeyi tercih etmedi, oyun anlayışı böyleydi. Geldikleri pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor’u tebrik ediyorum ilk galibiyetlerini aldılar, biz de ilk kez yenildik. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren oyuncularla, bundan keyif alan oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz. Kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada da bizim tercihlerde hatalarımız oldu. Pozisyonumuzu ligde ve Avrupa’da koruyup çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

“KAZANMAYI İSTEMEK VE ARZU ETMEK ÖNEMLİDİR”

Kapalı savunmalar konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bu anlamda takıma gösterdikleri opsiyonlar olduğunu da sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu, “Bu opsiyonlara sadık kalındığında da pozisyon üretiyoruz. Ama ne yazık ki sahada duygusal oynayan oyuncular oluyor. Futbolcu da bazen kendi ağırlığını ortaya koymak ister. Gösterdiğimiz formasyona sadık kaldıklarında çözemediğimiz anlar da oluyor. Gerek Riga maçında gerekse de bu maçta, pozisyonlarına sadık kalsalar çok rahatlıkla pozisyon üretebilecek ortamları yakalıyoruz. Ama bazen kendi duygularıyla oynamak istiyor oyuncular. Uzun süredir kazanan ve özgüvenle oynayan oyuncu grubu olduğu için, özellikle onları motive etmekte ve oyuna sadık kalma konusunda zorlanıyoruz. Toparlayacağımızı ümit ediyorum. Ama kazanmayı istemek ve arzu etmek de önemlidir. Geride kalsanız da bunu istemek önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde istediğimizi düşünmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.