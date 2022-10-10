Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde sahasında Sivasspor’a 2-0 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini alan Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Kazanmak istedikleri bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Belözoğlu, “Kazanmak istediğimiz ve bu yönde planlama yaptığımız bir maçtı. Ama son 2 haftadır oyunun, sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi. Bugün bize hem mesafe hem de alan veren bir rakibe karşı pozisyon üretebilirdik. Son 2 haftadaki gibi hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Rakip çok gelmeyi tercih etmedi, oyun anlayışı böyleydi. Geldikleri pozisyonları da değerlendirdiler. Sivasspor’u tebrik ediyorum ilk galibiyetlerini aldılar, biz de ilk kez yenildik. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren oyuncularla, bundan keyif alan oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz. Kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada da bizim tercihlerde hatalarımız oldu. Pozisyonumuzu ligde ve Avrupa’da koruyup çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.
“KAZANMAYI İSTEMEK VE ARZU ETMEK ÖNEMLİDİR”
Kapalı savunmalar konusunda gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bu anlamda takıma gösterdikleri opsiyonlar olduğunu da sözlerine ekleyen Emre Belözoğlu, “Bu opsiyonlara sadık kalındığında da pozisyon üretiyoruz. Ama ne yazık ki sahada duygusal oynayan oyuncular oluyor. Futbolcu da bazen kendi ağırlığını ortaya koymak ister. Gösterdiğimiz formasyona sadık kaldıklarında çözemediğimiz anlar da oluyor. Gerek Riga maçında gerekse de bu maçta, pozisyonlarına sadık kalsalar çok rahatlıkla pozisyon üretebilecek ortamları yakalıyoruz. Ama bazen kendi duygularıyla oynamak istiyor oyuncular. Uzun süredir kazanan ve özgüvenle oynayan oyuncu grubu olduğu için, özellikle onları motive etmekte ve oyuna sadık kalma konusunda zorlanıyoruz. Toparlayacağımızı ümit ediyorum. Ama kazanmayı istemek ve arzu etmek de önemlidir. Geride kalsanız da bunu istemek önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde istediğimizi düşünmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!