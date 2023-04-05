Belözoğlu ilk olarak hakeme itirazdan sarı kart gördü. Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

42 yaşındaki teknik direktör son olarak Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının devre arasında da kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.