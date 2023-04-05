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Haberler Futbol Türkiye Kupası Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının 38. dakikasında kırmızı kart gördü.

Giriş: 05.04.2023 - 21:47 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında kırmızı kart gördü
İHA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Nef Stadyumu’nda karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Emre Belözoğlu müsabakanın 38. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Belözoğlu ilk olarak hakeme itirazdan sarı kart gördü. Daha sonra yardımcı hakem Volkan Ahmet Narinç'e itirazlarını sürdüren Emre Belözoğlu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

42 yaşındaki teknik direktör son olarak Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçının devre arasında da kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

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