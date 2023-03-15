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Emre Belözoğlu'dan Gent maçı için Galatasaray örneği

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gent'e 4-1 mağlup oldukları maçla ilgili yaptığı açıklamada Galatasaray örneği verdi. Belözoğlu, "Galatasaray maçında da bu olmuştu. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik. Bugün de aynısı oldu, geldiler gol yedik" dedi.

Giriş: 15.03.2023 - 23:32 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan Gent maçı için Galatasaray örneği
HABERTURK.COM

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gent'e 4-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Kendilerine göre daha enerjik bir takımla oynadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Çok üzgünüm. Bu ikinci mağlubiyetimiz oldu. Bir de Fiorentina'ya mağlup olmuştuk. Oyunculara, mevcut kapasitelerince bütün istek, arzu ve oyun iştahından dolayı teşekkür ediyorum. Doğru bir stratejiyle sahaya çıktık ama bize göre daha genç ve dinamik bir takımla karşılaştık" dedi.

"ÜLKE PUANINA İYİ HİZMET ETTİK"

Genç çalıştırıcı, ülke puanına önemli bir katkıda bulunduklarını da vurgulayarak, "Bizi destekleyen herkesten özür diliyorum. Evlerine mutlu bir şekilde geri dönmelerini isterdim. Ülke puanına iyi hizmet eden bir takım olduk. Çeyrek finale kalmak isterdim ama olmadı" ifadesini kullandı.

"GELDİLER GOL YEDİK, GELDİLER GOL YEDİK"

Gent maçının Galatasaray'a 7-0 mağlup oldukları karşılaşmaya çok benzediğini belirten Belözoğlu, "Oyuna başlangıçta iştah, hepsi vardı. Galatasaray maçında da bu olmuştu. Geldiler gol yedik, geldiler gol yedik. Bugün de aynısı oldu geldiler gol yedik" dedi.

"KARŞIMIZDA ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU VAR"

Son olarak 3 dakikada hat-trick yapan Gent'in genç yıldızı Gift Orban hakkında konuşan Başakşehir'in hocası, "Karşımızda da dünya futboluna kazandırılacak çok büyük bir oyuncu var. Oyuncu ve oyun kalitesiyle bizden üstünlerdi" değerlendirmesinde bulundu.

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