“ÇOK İYİ BİR KADROM VAR"

Fenerbahçe’nin ve Fenerbahçe taraftarının her zaman gönlünde olacağını söyleyen Emre Belözoğlu, “Burada yaşadığım günler her zaman eşsiz olacak. Fenerbahçe iyi bir sinerji oluşturmuş. Uzun zamandır şampiyonluk gelmiyor, bu da camiada bir sabırsızlık getiriyor. Şu anda kazanıyorlar. Her sene 7-8 oyuncu takıma dahil oluyor. Bu sene kalibresi çok yüksek oyuncular geldi. Başarılı gidiyorlar ama sezon çok uzun. Bu sene 3-4 takımın dahil olacağı bir yarış olacaktır. Fenerbahçe’nin taraftarıyla bütünleştiğini söyleyebilirim” dedi. İyi bir kadrosunun olduğunun da altını çizen başarılı hoca, “Benim iyi bir kadrom olduğunu düşünüyorum. 20 maçlık periyotta en çok puan toplayan takımız. Geçen seneden 9 maçı da kattığımızda 30 maçlık bir süreçten bahsediyoruz. Gerçekçi olmak lazım. Fenerbahçe’nin bütçesiyle bizi karşılaştırmamak lazım. Ama oyun önemli. Beşiktaş maçında hamleleri yaptıktan sonra oyun geriye gitti. Bugün de öyle oldu. Ben elimdeki kadro için rotasyon kelimesini hiç kullanmadım. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yaptılar. Takım ligde ve Avrupa’da iyi gidiyor. Elimde güçlü bir kadro var. Defansta sakatlıklar olması bizi olumsuz etkiledi. Bugün savunmada Mahmut’u kullandık. Hemen hemen her oyuncudan verim aldığımızı düşünüyorum ben” diyerek devam etti.