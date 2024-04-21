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        Haberler Spor Futbol Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Lig bizim için yeniden başladı - Futbol Haberleri

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Lig bizim için yeniden başladı

        RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, oynanan karşılaşmanın Avrupa kupalarına gitmek için önemli bir maç olduğunu söyleyerek "Kazandığımız için çok mutluyuz çünkü lig bizim için yeniden başladı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:51 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:51
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        "Lig bizim için yeniden başladı"
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        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında RAMS Başakşehir, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "LİG BİZİM İÇİN YENİDEN BAŞLADI"

        Bugün Avrupa sıralamasını yakalamak adına önemli bir maça çıktıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Atan, “Hem birebir rakibimiz hem de en ciddi rakiplerimizden bir tanesi, ligde özellikle kendi sahasında iyi oynayan, kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı çok önemli bir maç kazandık. İlk yarıda çok iyi oynadık, maça girişimiz, topa sahip oluşumuz, yüksek şiddetli ön alan baskımız çok işimize yaradı ve skoru da aldık. Piatek'le bir iki girişimimiz de vardı. İkinci yarıyı bir final maçını oynamamız gerektiği gibi oynadık. Topu biraz Rizespor'a bıraktık. Baskı şeklimizi değiştirdik, ikinci yarı daha fazla topa sahip olsalar da önemli gol pozisyonları yakaladık maçı erken bitirebilirdik. Ciddi ve önemli bir sınavdı, kenardan keyif aldım. Kazandığımız için çok mutluyuz, çünkü lig bizim için yeniden başladı. İlk defa ipleri kendi elimize aldık. Her hafta rakiplerimizin maçların bakarken ilk defa 5.'lik sıralamasına puan farkıyla oturmuş olduk. Bizim için güzel olan ikili averajı da Rizespor'dan almamız. Orada tek farkla kaybetmiştik, son dakikadaki golün de anlamı bu açıdan değerli. Lig bizim için yeni başladı. 5 tane final maçımız var. Beş maçta alabileceğiz maksimum puanı almak istiyoruz. Kendi maçlarımızı kazanırsak ligi 4. sırada bile bitirebileceğimizi düşünüyorum. Bu saatten sonra önemli olan bizim ne yaptığımız. Yolumuza devam edeceğiz. Başlangıç ve bugün arasındaki fark çok değerli. Sonuna kadar mücadele edip Avrupa'ya gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "HATAY MAÇINI TAM MOTİVE OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

        Avrupa kupaları hedefi olan takımların arasında Başakşehir’in fikstür avantajı olduğunun düşünüp, düşünmediğiyle alakalı sorulan soruya ise Çağdaş Atan, “Fikstür avantajına inanmayan ve inanan hocalar var, ben açıkçası fikstür avantajına şöyle inanmıyorum, ipler elinizde olduğu sürece ve maçlarınızı kazandığınız sürece sizi geçmelerinin imkan yok. Baktığınızda rakiplerimiz kendi aralarında oynuyor. Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un kupa mücadelesi var. Bunlar bizim için değerli. Beşinci olursak Beşiktaş veya Trabzonspor'un kupayı kazanmasını bekleyeceğiz. Olmazsa 4.'lük, olmazsa 3.'lük, Trabzonspor kupayı alır biz 4. olursak Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Farklı senaryolar var. Hayallerimiz büyüdü açıkçası. O yüzden biraz heyecanlı ve mutluyuz. Hiçbir şey daha bitmiş değil. Hatay maçını tam motive oynamamız gerekiyor” diye cevapladı.

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