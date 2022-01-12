Spor Toto Süper Lig ekiplerindein Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'un kanat oyuncusu Serdar Gürler ile anlaşmaya vardı.

NTV Spor'da yer alan habere göre; sezon başından bu yana İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, İstanbul ekibi ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Medipol Başakşehir, Serdar Gürler takviyesi ile Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca'nın boşluğunu doldurmaya çalışacak.

Bu sezon İttifak Holding Konyaspor ile 20 resmi maça çıkan Serdar, 4 gol atıp 8 de asist yaptı.