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Başakşehir Seçim Sonuçları 2023: Başakşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı?

Başakşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için seçmenler ikinci kez 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başakşehir'de oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını Habertürk seçim sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilecek. İşte, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları ile Başakşehir seçim sonuçları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:42 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü yeniden tekrarlanacak. Seçimin ilk turunda yüzde 50+1 oranında oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tura bırakıldı. Seçmenler tekrar sandık gidecek olması nedeniyle Başakşehir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları merak ediliyor. İşte, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Başakşehir Seçim Sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları...

  • BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Başakşehir Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Başakşehir Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • BAŞAKŞEHİR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    İstanbul Başakşehir 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Başakşehir Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Başakşehir Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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