UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir, A Grubu dördüncü maçında Rigas Skola'yı (RFS) ağırladı. Turuncu-lacivertliler, rahat bir oyun ortaya koyduğu mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Başakşehir'e üç puanı getiren golleri 11. dakikada Deniz Türüç ile 45 ve 72. dakikalarda Okaka kaydetti.
A Grubu'nda namağlup liderliğini sürdüren Başakşehir, puanını 10'a yükseltirken, bitime 2 maç kala adını bir üst tura yazdırdı.
Son sıradaki Letonya temsilcisi ise 2 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Okaka’nın verdiği pasta ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç’ün yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
23. dakikada sağ kanatta topu alan Caiçara’nın ceza sahası içine açtığı ortada Ahmed Touba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada sağ taraftan Caiçara’nın verdiği pası ceza sahası dışında alan Deniz Türüç’ün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Steinbors iki hamlede kontrol etti.
45. dakikada sol taraftan Berkay’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Okaka’nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-0
60. dakikada Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topu alan Hasan Ali’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Okaka’nın sert şutunda topu kaleci Steinbors iki hamlede kontrol etti.
72. dakikada sağ kanatta topu alan Traore’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Steinbors oyun alanı içine çeldi. Dönen topu alan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Philip Farrugia xx, Alan Camilleri xx, Duncan Sultana xx
Medipol Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx, Ahmed Touba xx, Mahmut Tekdemir xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Biglia xx (Ndayishimiye dk. 73 xx), Berkay Özcan xx (Ömer Ali dk. 73 xx), Deniz Türüç xx (Chouiar dk. 62 xx), Serdar Gürler xx (Traore dk. 62 xx), Aleksic xx, Okaka xxx (Szysz dk. 82 ?)
FK Rigas: Steinbors xx, Jatta xx (Stuglis dk. 81 ?), Jagodinskis xx, Lipuscek xx, Saric xx, Panic xx (Varslavans dk. 81 ?), Friesenblchler xx (Zjuzins dk. 65 xx), Vlalukin xx, Mares xx, Bill ? (Rakels dk. 32 xx), Ilic xx
Goller: Deniz Türüç (dk. 11), Okaka (dk. 45 ve 72) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Jatta (FK Rigas), Okaka (Başakşehir)
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