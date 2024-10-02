Başakşehir - Rapid Wien maçı CANLI YAYIN
Başakşehir - Rapid Wien maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Başakşehir, Konferans Ligi'nin ilk maçında Rapid Wien ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Adam Ladeback
SAAT: 17.30
YAYIN: TRT 1
Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur, Ba, Opoku, Kemen, Crespo, Berat, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar, Piatek.
SK Rapid: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Seidl, Grgic, Sangare, Schaub, Burgstaller, Beljo.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya geliyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER
Başakşehir'de yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.
KONFERANS LİGİ YOLU
RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.
Turuncu-lacivertli ekip 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i ve play-off turunda da İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.
TRABZONSPOR'U ELEDİLER
Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti.
Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.
AVRUPA'DA 57. MAÇ
UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Avusturya'nın Rapid Wien ekibini konuk eden RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarında 57. karşılaşmasını oynuyor.
Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da daha önce oynadığı 56 maçta 22 galibiyet, 13 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.
Söz konusu müsabakalarda 82 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde 76 gole engel olamadı.
ÇAĞDAŞ ATAN İLE 7. MAÇ
RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarında yedinci sınavını veriyor.
Atan yönetiminde Avrupa'da oynadığı 6 maçta 5 galibiyet alan turuncu-lacivertli ekip, 1 kez berabere kaldı.
Başakşehir, Çağdaş Atan idaresinde oynadığı 6 maçta 15 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
Turuncu-lacivertli ekip, Çağdaş Atan ile Avrupa kupalarında çıktığı ilk maçta San Marino ekibi La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 ve deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Atan yönetiminde üçüncü maçına Gürcistan deplasmanında çıkan İstanbul ekibi, Iberia Tiflis'i 1-0, rövanşında da İstanbul'da 2-0 yendi.
Başakşehir, Atan idaresinde oynadığı UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i İstanbul'da 2-0 yendi.