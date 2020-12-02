Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, grubundaki 5. maçında Alman ekibi Leipzig'le kozlarını paylaştı ve sahadan son dakika golüyle 4-3 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla temsilcimizin gruptan çıkma ümitleri son maça kaldı...

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

1 - Manchester United / 9 puan

2 - Leipzig / 9 puan

3 - PSG / 6 puan

4 - BAŞAKŞEHİR / 3 puan