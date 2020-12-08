Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Fransa temsilcisi PSG'ye konuk olacak. Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çıktığı 17 Avrupa mücadelesinde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Peki Başakşehir PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

BAŞAKŞEHİR PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir ile PSG arasında Parc des Princes​​​​​​​ Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 23.00'te başlayacak. BeIN Sports'dan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Pereira, Paredes, Verratti; Di Maria, Mbappe, Neymar

Basakşehir: Gunok; Rafael, Ponck, Tekdemir, Kaldirim; Kahveci, Ozcan; Visca, Giuliano, Chadli; Ba

EN GOLCÜSÜ VİSCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor.

Visca'yı, 5 gol kaydeden İrfan Can Kahveci, 3'er kez fileleri havalandıran Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2 defa gol sevinci yaşayan Marcio Mossoro takip etti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 8 golüne ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.

AVRUPADAKİ İLKLERİ

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, beşinci maçta Leipzig ile oynanan maçta attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.