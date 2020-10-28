BİR İLK DAHA NEDEN GELMESİN!

Avrupa'da ilk kez 2015-2016'da mücadele eden Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon ilk kez boy gösteriyor. Turuncu-lacivertliler bu akşam ilk Devler Ligi galibiyeti için de sahaya çıkıyor. Başakşehir'in Avrupa'daki diğer ilkleri ise şöyle: