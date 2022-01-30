Başakşehir, Yunanistan'da Olympiakos için ter döken Henry Onyekuru'yu kiralamak istiyor.

Nijeryalı oyuncu gelmeyi kabul ederken iki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

24 yaşındaki oyuncu, 3 ayrı dönem de kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Onyekuru, bu sezon 21 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı.