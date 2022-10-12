Ömer Ali Şahiner'in imza törenine kulüp asbaşkanlarından Mesut Altan ve Mustafa Eröğüt de katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesi, 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Geldiği günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken, Ömer Ali Şahiner'e kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.