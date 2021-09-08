Başakşehir, Udinese'den Stefano Okaka'yı iki yıllığına renklerine bağladığını duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, bonservisi Udinese kulübünde olan futbolcu Stefano Okaka’yı iki yıllığına kadrosuna kattı. İtalya Milli Takımı’nda da görev yapan başarılı forvet oyuncusu, Avrupa futbolunun önemli isimleri arasında gösterilmektedir. Takımımızda 77 numarayı giyecek olan Stefano Okaka’ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."