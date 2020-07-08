Süper Lig'de lider girdiği 31. haftada Denizlispor'u evinde Crivelli ve penaltıdan Visca'nın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup eden Başakşehir, liderliğini sürdürdü. Turuncu-lacivertliler yenilmezlik serisini 12 maça çıkarırken en yakın rakibi Trabzonspor'la arasındaki puan farkını da bir maç fazlayla 5'e yükseltti. İki sezondur şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertliler, bu sezon ise 'O sene bu sene' demeye niyetli!

2017-18 sezonunun ilk yarısını 36 puanla lider tamamlayan Başakşehir, 21. haftada liderliği Galatasaray'a kaptırmış ve 1 puan geriye düşmüştü. 22. haftada yeniden liderlik koltuğuna oturan turuncu-lacivertliler, 31. haftayı lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde tamamlamıştı. Şampiyonluk hayalleri kuran Avcı ve öğrencileri sezonu ise şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde, aynı puana sahip Fenerbahçe'nin arkasında üçüncü sırada tamamlamıştı.

2018-19 sezonunun büyük bölümünü lider tamamlayan turuncu-lacivertliler, 17 Mart'tan sonra çöküşe geçmişti. 26. haftadaki Kayserispor beraberliğinin ardından kalan haftalarda sadece 2 galibiyet alabilen Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe ve Galatasaray'a kaybetmiş, böylece şampiyonluktan olmuştu. Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hayalini gerçekleştiremeyen turuncu-lacivertliler bu sezonun son haftalarını ise kayıpsız atlatıyor!

Ligdeki son yenilgisini 19. haftadaki Fenerbahçe mücadelesinde alan Başakşehir, koronavirüs pandemisi sonrasındaki 5 maçın 4'ünü kazandı, tek puan kaybını ise Galatasaray karşısında yaşadı. Son 3 haftaya lider giren turuncu-lacivertliler, bu performansıyla adım adım şampiyonluğa yürüyor.