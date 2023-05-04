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Başakşehir - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücünın canlı anlatımı HTSPOR'da. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 04.05.2023 - 19:49 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir - MKE Ankaragücü maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.30
YAYIN: A Spor

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner, Biglia, Berkay, Aleksic, Januzaj, Serdar, Figueiredo

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Malcuit, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Pedrinho, Emre, Milson, Ali Sowe

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayan ekip, finalde Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Turuncu-lacivertli takım çeyrek finalde Galatasaray'ı, MKE Ankaragücü ise Trabzonspor'u eleyerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Eden Karzev bu karşılaşmada da takımındaki yerini alamayacak.

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