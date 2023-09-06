Başakşehir metrosu çalışma durumu merak ediliyor. 5 Eylül akşamı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Kayaşehir Merkez istasyonu vatandaşların güvenliği için kapatıldı. Bu noktada "Başakşehir metrosu çalışıyor mu?" sorusu gündeme geldi. İşte, ayrıntılar...