"İSTANBUL'DAKİ YENİLGİ BÜYÜK BİR DARBE OLDU"

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, gruba iyi başladıklarını kaydederek, "Başakşehir mağlubiyetiyle hayal kırıklığına uğradık." dedi. Sakatlıklarla ilgili de konuşan Solskjaer, Luke Shaw ve Phil Jones'un yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkınca kendisini karantinaya alan Jesse Lingard'ın maçta oynayamayacağını belirtti. Solskjaer, son iki antrenmana çıkan Pogba'nın ise oynayabilecek duruma gelmesini umduklarını ve kararı maç saatinde vereceklerini kaydetti.