Başakşehir Maccabi Netanya maçı için nefesler tutuldu. Günün hakkında en çok arama yapılan maçlarından biri olan Başakşehir Maccabi Netanya mücadelesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Maccabi Netanya maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR MACCABI NETANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Maccabi Netanya maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



