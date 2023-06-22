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Başakşehir, Lucas Biglia ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile yollarını ayırdığını açıkladı

Giriş: 22.06.2023 - 19:42 | Güncelleme: ABONE OL
Başakşehir, Lucas Biglia ile yollarını ayırdı
HABERTURK.COM

Medipol Başakşehir, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın sözleşmesinin son erdiğini duyurarak, tecrübeli futbolcuya teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Turuncu-lacivertli formamızla 2022-2023 sezonunda başarıyla oynayan futbolcumuz Lucas Biglia'nın sözleşmesi sona ermiştir. Arjantinli oyuncuya, kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Biglia, bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda toplam 42 maça çıkarken skor katkısı veremedi.

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