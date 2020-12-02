Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Başakşehir'in Leipzig'i yenmesi, Manchester United'ın da PSG'den puan alması halinde temsilcimizin gruptan ikinci olarak çıkma ya da 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansı sürecek. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.