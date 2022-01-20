Futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelenen Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, 22 Şubat Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 21. hafta müsabakası, 22 Şubat Salı günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak." ifadesine yer verildi.