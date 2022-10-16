26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0 33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi. 56. dakikada sağ taraftan Oğuzhan Berber’in ortasında kale önünde Muammer’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti. 66. dakikada Berkay’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar’ın plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı. 75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aleksic’in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 78. dakikada sol çaprazdan Lima, kullandığı serbest vuruşta topu içeriye ortaladı. Arka direkte Duarte’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Ndayishimiye’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."