Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Turuncu-lacivertliler, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılıp zirve takibini sürdürdü.
Başakşehir'e İstanbulspor karşısında galibiyeti getiren golleri 26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye kaydetti.
Youssouf Ndayishimiye maçta gördüğü sarı kartla ise gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla puanını 20'ye çıkarırken, üst üste 2. mağlubiyetini alan İstanbulspor 8 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.
56. dakikada sağ taraftan Oğuzhan Berber’in ortasında kale önünde Muammer’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.
66. dakikada Berkay’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Serdar’ın plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.
75. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aleksic’in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
78. dakikada sol çaprazdan Lima, kullandığı serbest vuruşta topu içeriye ortaladı. Arka direkte Duarte’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası içi sağ çaprazında buluşan Ndayishimiye’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar xx, İlker Takpak xx, Cemil Tunç xx
Başakşehir: Volkan Babacan xx, Ömer Ali Şahiner xx (Caiçara dk. 73 x), Duarte xx, Ndayishimiye xxx, Lima xx, Lucas Biglia xx (Aleksic dk. 73 x), Serdar Gürler xx (Okaka dk. 67 x), Berkay xx, Mahmut Tekdemir xx, Deniz Türüç xx( Szysz dk. 89 ?), Traore xx
İstanbulspor: Jensen xx, Mehmet Yeşil xx, Okan Erdoğan xx, Mehremic xx, Oğuzhan Berber xx (Kağan Miray Bağış dk. 78 x), Muhammer Sarıkaya xx, Rroca xx, Ali Yaşar xx (Guri dk. 78 x), Topalli xx, Ethemi xx (Ebeert dk. 63 x), İbrahim Yılmaz xx (Emir Kaan Gültekin dk. 62 x)
Goller: Ndayishimiye (dk. 26 ve 78) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Lucas Biglia, Deniz Türüç, Ndayishimiye, Caiçara (Başakşehir) Mehmet Yeşil (İstanbulspor)
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