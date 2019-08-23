Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin sözleşmesini uzattı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İrfan'ın sözleşmesinin 5 yıl uzatıldığı belirtildi.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi 2024 Mayıs ayı sonuna kadar uzatılan oyuncunun, 31 Mayıs 2021'e kadar kontratı bulunuyordu.

Başakşehir daha önce Mert Günok ve Mahmut Tekdemir'le de sözleşme yenilemişti.