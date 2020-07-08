Koronavirüs pandemisi nedeniyle son 16 turu sırasında askıya alınan Avrupa Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor. Son 16 turunda ilk ayak maçları oynandıktan sonra yarıda kalan Avrupa Ligi'nde 10 Temmuz Cuma günü yapılacak kura çekiminde 8'li Final'e yükselenler arasında bir eşleşme sağlanacak.
7-8 AĞUSTOS'TA HEYECAN START ALACAK
5-6 Ağustos tarihlerinde Almanya'da son 16 turundan kalan 8 müsabaka tamamlanacak ve 8'li Final'e yükselecek takımlar belirlenecek. Bu takımların belli olmasının ardından 10-11 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 16-17 Ağustos tarihlerinde ise yarı final müsabakaları oynanacak. Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, 21 Ağustos'ta Köln Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla son bulacak.
8'li Final'deki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden sonuçlanacak ve maçlar Duisburg MSV Arena, Düsseldorf Arena, Gelsenkirchen Veltins Arena ve Köln Stadyumu'nda oynanacak.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KOPENHAG
Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, son 16 turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek rövanş mücadelesi öncesinde büyük avantaj yakalamıştı. İstanbul ekibi, Kopenhag karşısında ikinci maçta kazanması, berabere kalması veya 1-0 haricinde tek farklı mağlubiyet alması halinde tur atlayan taraf olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DE BAŞLIYOR
Lizbon'da sekizli final formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi 10 Temmuz'da İsviçre’de gerçekleştirilecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, tek ayaklı maçlarla eleme yöntemiyle oynanacak turnuvanın kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde 10 Temmuz Cuma günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları 12-15 Ağustos, yarı final karşılaşmaları 18-19 Ağustos ve final maçı 23 Ağustos'ta Lizbon'da oynanacak.
Son 16 turunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan maçlar ise 7-8 Ağustos'ta tamamlanacak.
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