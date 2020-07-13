Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu. Şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan yitiren turuncu-lacivertlilerde aynı zamanda bu mağlubiyetle ligdeki 12 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 19. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği müsabakadan sonra çıktığı 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Okan Buruk'un takımı, uzun bir aradan sonra yenilgiyle tanışmış oldu. Başakşehir, bunun yanında bu sezon ilk defa bir maçta kalesinde dört gol gördü.

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