UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in salı günü oynayacağı RB Leipzig maçının hakemi belli oldu. Turuncu-lacivertlilerin Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

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