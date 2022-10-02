Letonya liginin 30. haftasında Metta'yı ağırlayan RFS, Tomislav Saric (3), Renars Varslavans, Ismael Diomande ve Deniss Rakels'in attığı gollerle farklı galibiyete ulaştı.

Bu sonucun ardından RFS, ligde 66 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Medipol Başakşehir, 6 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü haftasında RFS'ye konuk olacak.