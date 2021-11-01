İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü Edin Visca 90+2. dakikada penaltıdan attı.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 10. sıraya çıktı. Bu sezon 4. yenilgisini alan Adana Demirspor ise 13 puanda kaldı.

Turuncu-lacivertli ekip gelecek hafta deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

CHADLI VE VISCA BU SEZON İLK GOLLERİNİ ATTI

Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli ve Edin Visca bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Belçikalı oyuncu, mücadelenin 71. dakikasında takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı. Visca da 90+2. dakikada penaltıdan attığı golle takımını galibiyete taşıdı.