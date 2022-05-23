Başakşehir, Zaglebie Lubin'den Patryk Szysz'i transfer ettiğini yaptığı resmi açıklama ile resmen duyurdu. Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Polonya’nın Zaglebie Lubin kulübünde oynayan Polonyalı futbolcu Patryk Szysz’i üç yıllığına kadrosuna kattı.

Başarılı oyuncunun imza törenine asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.

Patryk Szysz’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."