Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapımı sürüyor - İSTANBUL

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yapımını üstlendiği İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin bağlantı yollarında sona yaklaşıldı. İlk etabı hafta başında açılacak hastanenin güney yan yolunun drenaj ve altyapı imalatları tamamlanarak üstyapısına geçilirken, doğu girişine yapılacak ambulans viyadüğü ile batı girişlerindeki yan yolların çalışmaları devam ediyor.
AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, toplam 950 bin 705 metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Avrupa'nın da en büyük hastanelerinden biri olacak.Hastanenin hizmete açılmasıyla bölgede günlük yaklaşık 100 bin kişilik nüfus sirkülasyonu bekleniyor. Bu nedenle hastaneye erişim sağlayacak yolların bir an önce tamamlanmasına özel önem veriliyor.
Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla hastanenin bağlantı yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağına dahil edilerek, çalışmalar hızlandırıldı.Proje kapsamında, 2x3 şeritli 2,2 kilometre, 2x2 şeritli 1,5 kilometre, 2 şeritli tek yön 3,8 kilometre olmak üzere toplam 7,5 kilometre aks uzunluğunda yol, 480 metrelik Sağlık Kent Viyadüğü, 117 metrelik Ambulans Viyadüğü imalatları yapılıyor.
Güney yan yol drenaj ve altyapı imalatları tamamlandıİlk etabı 20 Nisan, ikinci etabı 20 Mayıs’ta hizmete sunulacak hastanenin 1100 metrelik güney yan yol drenaj ve altyapı imalatları tamamlanırken, üstyapı çalışmalarına başlandı.
Hastanenin doğu girişi için 1 adet 117 metre, 4 ayaklı, 3 açıklıklı ambulans giriş viyadüğü yapılıyor. Viyadük A1 ve P1 ayakları temel seviyesinde, P2 ayağı elevasyon perde seviyesinde, A2 ayağı perdesi deprem takozları seviyesinde yapılıyor.Hastanenin batı girişi için de 380 metrelik Güvercintepe yan yolu altyapı seviyesinde ve 170 metrelik Arnavutköy bağlantı kolu üstyapı PMT seviyesinde inşa ediliyor.
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