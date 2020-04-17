Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı için geri sayım başladı

AA

İlk etabının 20 Nisan'da açılması planlanan hastanenin, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. Bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmalarını yürütüyor.

İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

- Hastanede deprem sırasında ve sonrasında da faaliyetler devam edebilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından "kamu özel iş birliği" modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük yatırım projeleri arasında yer alan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek. Hastanenin mayıs ayı itibarıyla tam kapasitesiyle hizmete geçmesi planlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ek olarak metro istasyonu planlamasıyla da İstanbulluların en uygun sağlık hizmetlerine hızlı ve rahat şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastane, ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

Deprem izolatörleri sayesinde hastane, en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirebilecek.